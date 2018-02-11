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В Париже утонула 102-летняя жилая баржа, оборудованная Ле Корбюзье

11 февраля 2018 16:06
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Новости Франции. Франция потеряла один из исторических памятников Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже утонула 102-летняя жилая баржа, оборудованная Ле Корбюзье-1

У моста Аустерлиц затонула жилая баржа «Луиза Катерина».

В Париже утонула 102-летняя жилая баржа, оборудованная Ле Корбюзье-4

Она была создана в 1915 году. Десятки лет судно, оборудованное по проекту пионера архитектурного модернизма Ле Корбюзье, служило плавучим приютом для бездомных. В дальнейшем баржа должна была стать музеем. Из-за паводка она оказалось на набережной. После того, как уровень воды спал, ее попытались вернуть на место. Однако во время работ повредили корпус, и 70-метровая «Луиза Катерина» затонула.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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