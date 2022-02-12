В Париже протестующие выстроились в «Конвой свободы». Задержаны не менее 14 человек

Новости Франции. Парижские полицейские встретили слезоточивым газом автоколонну «Конвой свободы», участники которой выступают против коронавирусных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины добрались до центра французской столицы и выехали к Триумфальной арке и на Елисейские Поля. Водители сигналили и скандировали лозунги, махали флагами. Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ, поскольку акция запрещена властями. После этого авеню заволокло едким облаком.