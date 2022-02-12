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В Париже протестующие выстроились в «Конвой свободы». Задержаны не менее 14 человек

12 февраля 2022 20:26
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Новости Франции. Парижские полицейские встретили слезоточивым газом автоколонну «Конвой свободы», участники которой выступают против коронавирусных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Париже протестующие выстроились в «Конвой свободы». Задержаны не менее 14 человек-1

Машины добрались до центра французской столицы и выехали к Триумфальной арке и на Елисейские Поля. Водители сигналили и скандировали лозунги, махали флагами. Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ, поскольку акция запрещена властями. После этого авеню заволокло едким облаком.  

В Париже протестующие выстроились в «Конвой свободы». Задержаны не менее 14 человек-4

Стражи порядка пресекают любые попытки строить заграждения, а также не пропускают людей на Елисейские Поля. Позже стало известно, что задержаны как минимум 14 человек.  

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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