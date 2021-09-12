В Париже протестующие против коронавирусных ограничений закидали полицейских петардами

В Париже, Вене, Брюсселе прошли акции протеста против COVID-ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Париже, Вене, Брюсселе прошли акции протеста против COVID-ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самые массовые выступления отмечены в Париже. Там полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Радикально настроенные участники марша забросали стражей порядка петардами, камнями и другими предметами.
В Тулузе прошло шествие активистов, выступающих за отмену паспортов вакцинации, которые позволяют свободно перемещаться по городу. Демонстрантов атаковала группа людей, которая, напротив, считает вакцинацию единственным шансом на восстановление привычной жизни.