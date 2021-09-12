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В Париже протестующие против коронавирусных ограничений закидали полицейских петардами

12 сентября 2021 14:26
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В Париже, Вене, Брюсселе прошли акции протеста против COVID-ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Париже протестующие против коронавирусных ограничений закидали полицейских петардами-1

Самые массовые выступления отмечены в Париже. Там полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Радикально настроенные участники марша забросали стражей порядка петардами, камнями и другими предметами.  

В Париже протестующие против коронавирусных ограничений закидали полицейских петардами-4

В Тулузе прошло шествие активистов, выступающих за отмену паспортов вакцинации, которые позволяют свободно перемещаться по городу. Демонстрантов атаковала группа людей, которая, напротив, считает вакцинацию единственным шансом на восстановление привычной жизни.  

# Акции протеста # Фотофакт

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