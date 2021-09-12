В Париже протестующие против коронавирусных ограничений закидали полицейских петардами

В Париже, Вене, Брюсселе прошли акции протеста против COVID-ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые массовые выступления отмечены в Париже. Там полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Радикально настроенные участники марша забросали стражей порядка петардами, камнями и другими предметами.