В Париже прошла акция против дискриминации беженцев

В Париже прошла акция протеста против расизма и решения правительства ужесточить правила приема беженцев. Сотни людей прошли по улицам, скандируя лозунг «Мы требуем равенства и справедливости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению митингующих, отношение к мигрантам сейчас пропитано ненавистью, а власти только усиливают дискриминацию. Недовольство протестующих вызвал готовящийся во Франции закон об убежище и миграции, который помимо прочего включает в себя меры по усилению контроля за депортацией нелегалов. По словам главы МВД, это будет самый жесткий законопроект по вопросам миграции, когда-либо представленный французским правительством.