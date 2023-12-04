Прямой эфир

В Париже прошла акция против дискриминации беженцев

04 декабря 2023 09:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже прошла акция протеста против расизма и решения правительства ужесточить правила приема беженцев. Сотни людей прошли по улицам, скандируя лозунг «Мы требуем равенства и справедливости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже прошла акция против дискриминации беженцев-1

По мнению митингующих, отношение к мигрантам сейчас пропитано ненавистью, а власти только усиливают дискриминацию. Недовольство протестующих вызвал готовящийся во Франции закон об убежище и миграции, который помимо прочего включает в себя меры по усилению контроля за депортацией нелегалов. По словам главы МВД, это будет самый жесткий законопроект по вопросам миграции, когда-либо представленный французским правительством.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Перу мафия напала на рудник и захватила заложников
04 декабря 2023 09:03

В Перу мафия напала на рудник и захватила заложников

Минобороны РФ хочет изменить требования к здоровью призывников
04 декабря 2023 08:54

Минобороны РФ хочет изменить требования к здоровью призывников

Минимум 47 человек погибли в результате наводнений на севере Танзании
04 декабря 2023 08:51

Минимум 47 человек погибли в результате наводнений на севере Танзании