В Париже прошла акция протеста в поддержку Палестины

Париж сегодня, 29 апреля, охватили протесты. Демонстрация была далека от мирной. Столичная полиция жестко разогнала очередную студенческую акцию в поддержку Палестины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Париж сегодня, 29 апреля, охватили протесты. Демонстрация была далека от мирной. Столичная полиция жестко разогнала очередную студенческую акцию в поддержку Палестины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возле университета Сорбонна несколько десятков учащихся кричали антиизраильские лозунги и растянули огромный палестинский флаг. После разбили палаточный лагерь и устроили сидячий протест напротив входа в учебное заведение. Занятия отменили, территорию оцепили правоохранители. Протестующие призывали один из старейших университетов мира осудить действия еврейского государства.
Однако на встречу к демонстрантам вышли только полицейские демократичной Франции. Они ликвидировали палатки, буквально растащили демонстрантов, некоторые из них задержаны.
Эта акция протеста в Париже стала продолжением американских студенческих демонстраций. В Вирджинии полиция напала на пропалестински настроенных студентов крупнейшего в штате технологического университета. Сейчас многочисленными митингами охвачены все крупнейшие учебные заведения страны. За несколько дней задержаны более семисот студентов-участников подобных акций.