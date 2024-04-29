В Париже прошла акция протеста в поддержку Палестины

Париж сегодня, 29 апреля, охватили протесты. Демонстрация была далека от мирной. Столичная полиция жестко разогнала очередную студенческую акцию в поддержку Палестины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле университета Сорбонна несколько десятков учащихся кричали антиизраильские лозунги и растянули огромный палестинский флаг. После разбили палаточный лагерь и устроили сидячий протест напротив входа в учебное заведение. Занятия отменили, территорию оцепили правоохранители. Протестующие призывали один из старейших университетов мира осудить действия еврейского государства.

Однако на встречу к демонстрантам вышли только полицейские демократичной Франции. Они ликвидировали палатки, буквально растащили демонстрантов, некоторые из них задержаны.