Прямой эфир

В Париже полиция разогнала демонстрантов, протестующих против жестокого обращения в отношении афроамериканцев

05 декабря 2017 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. К событиям в мире. В Париже полиция разогнала группу протестующих на северном вокзале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже полиция разогнала демонстрантов, протестующих против жестокого обращения в отношении афроамериканцев-1

Демонстранты шли маршем по зданию и скандировали лозунги против жестокого обращения правоохранителей в отношении афроамериканцев. Чтобы выпроводить разбушевавшуюся толпу на улицу, стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ.

В Париже полиция разогнала демонстрантов, протестующих против жестокого обращения в отношении афроамериканцев-3

В Париже полиция разогнала демонстрантов, протестующих против жестокого обращения в отношении афроамериканцев-5

В Париже полиция разогнала демонстрантов, протестующих против жестокого обращения в отношении афроамериканцев-7

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Признак скорой смерти назвали ученые
05 декабря 2017 15:42

Признак скорой смерти назвали ученые

Опубликовано видео угрожающего спрыгнуть с крыши Саакашвили
05 декабря 2017 15:35

Опубликовано видео угрожающего спрыгнуть с крыши Саакашвили

Филиппины прекратили продажу первой зарегистрированной вакцины против лихорадки Денге
05 декабря 2017 14:32

Филиппины прекратили продажу первой зарегистрированной вакцины против лихорадки Денге