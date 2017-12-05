В Париже полиция разогнала демонстрантов, протестующих против жестокого обращения в отношении афроамериканцев

Новости Франции. К событиям в мире. В Париже полиция разогнала группу протестующих на северном вокзале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. К событиям в мире. В Париже полиция разогнала группу протестующих на северном вокзале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты шли маршем по зданию и скандировали лозунги против жестокого обращения правоохранителей в отношении афроамериканцев. Чтобы выпроводить разбушевавшуюся толпу на улицу, стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ.