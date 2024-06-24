В Париже перенесли репетицию открытия Олимпиады – официальной причиной стала погода

По официальной версии, ввиду погоды. Из-за ливней вырос уровень воды в Сене, где должен был пройти парад лодок с участием спортсменов. Состояние реки в целом вызывает много вопросов, в том числе у экологов. Они забили тревогу после того, как в начале лета в Сену попало 50 миллионов литров сточных вод. Эксперты уверены, что очистить ее к соревнованиям и уж тем более к репетиции не успеют. Так что открытие, если и состоится, то с весьма неприятным запахом. Да и во время самих состязаний спортсменам придется непросто. Под вопросом также соревнования по триатлону. Анализы состава воды показали сильную загрязненность и наличие бактерий, в том числе кишечной палочки. Успеют ли власти решить вопрос к открытию, узнаем уже скоро. До старта Олимпиады остается чуть больше месяца.