В Париже ожидают рост преступности в период Олимпийских игр. Тревогу забили в правоохранительных органах. О возможных проблемах сообщила главный прокурор французской столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Париже ожидают рост преступности в период Олимпийских игр. Тревогу забили в правоохранительных органах. О возможных проблемах сообщила главный прокурор французской столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметила Лора Бекко, тысяч сотрудников сил внутренней безопасности, которые будут развернуты в Париже, может быть недостаточно. Список возможных преступлений внушительный: полицейские опасаются кибератак, карманных краж, а также актов насилия, в том числе сексуального характера. После подобных заявлений едва ли хочется заглянуть в олимпийский Париж. Безопаснее наблюдать за стартами через экран. Любопытно, что при этом во Франции заведомо обвинили приезжих в сложившейся ситуации. Якобы рост преступности связан с числом туристов и употреблением ими алкоголя.