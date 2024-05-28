Прямой эфир

В Париже ожидают рост преступности в период Олимпийских игр

28 мая 2024 20:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже ожидают рост преступности в период Олимпийских игр. Тревогу забили в правоохранительных органах. О возможных проблемах сообщила главный прокурор французской столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже ожидают рост преступности в период Олимпийских игр-1

Как отметила Лора Бекко, тысяч сотрудников сил внутренней безопасности, которые будут развернуты в Париже, может быть недостаточно. Список возможных преступлений внушительный: полицейские опасаются кибератак, карманных краж, а также актов насилия, в том числе сексуального характера. После подобных заявлений едва ли хочется заглянуть в олимпийский Париж. Безопаснее наблюдать за стартами через экран. Любопытно, что при этом во Франции заведомо обвинили приезжих в сложившейся ситуации. Якобы рост преступности связан с числом туристов и употреблением ими алкоголя.

# Международная политика # Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
Боррель: экономика ЕС не выдержит конкуренции с Китаем
28 мая 2024 20:05

Боррель: экономика ЕС не выдержит конкуренции с Китаем

Спицын – украинцам: если бы вы повернули штыки против фашистского режима, то войны бы не было уже
28 мая 2024 19:08

Спицын – украинцам: если бы вы повернули штыки против фашистского режима, то войны бы не было уже

ГИБДД в России опять переименовали в Госавтоинспекцию
28 мая 2024 14:12

ГИБДД в России опять переименовали в Госавтоинспекцию