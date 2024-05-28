В Париже ожидают рост преступности в период Олимпийских игр

Как отметила Лора Бекко, тысяч сотрудников сил внутренней безопасности, которые будут развернуты в Париже, может быть недостаточно. Список возможных преступлений внушительный: полицейские опасаются кибератак, карманных краж, а также актов насилия, в том числе сексуального характера. После подобных заявлений едва ли хочется заглянуть в олимпийский Париж. Безопаснее наблюдать за стартами через экран. Любопытно, что при этом во Франции заведомо обвинили приезжих в сложившейся ситуации. Якобы рост преступности связан с числом туристов и употреблением ими алкоголя.