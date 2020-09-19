В Париже мужчина без страховки пытался забраться на небоскрёб

Новости Франции. «Человек-паук» появился во Франции. В Париже мужчина попытался подняться на небоскреб Монпарнас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делал он это без страховки и альпинистского снаряжения.

К слову, высота здания – больше 200 метров.

К тому моменту, когда экстремал был примерно на полпути к вершине самого высокого небоскреба Парижа, за ним с крыши спустились спасатели.