В Париже художник Абраам Пуаншеваль высиживает куриные яйца в стеклянной камере в Музее современного искусства

Новости Франции. Экстравагантный французский художник удивляет публику новым проектом. В парижском Музее современного искусства мужчина в специальной стеклянной камере высиживает куриные яйца. За этим поразительным процессом могут наблюдать как посетители музея, так и интернет пользователи.

Это далеко не первый перформанс Абраама Пуаншеваля. В феврале художник провел семь дней внутри 12-тонной известковой глыбы, а в 2014 году прожил 13 дней в шкуре бурого медведя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.