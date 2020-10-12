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В Париже более 40 неизвестных атаковали полицейский участок

12 октября 2020 09:10
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Новости Франции. В Париже начали расследование по факту нападения на полицейский участок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Около 40 неизвестных накануне ночью атаковали здание, вооружившись арматурой и петардами.  

В Париже более 40 неизвестных атаковали полицейский участок-1

Нападавшие разбили окна участка и повредили автомобили, стоящие на парковке. К счастью, никто из правоохранителей не пострадал. Злоумышленникам удалось скрыться.  

В Париже более 40 неизвестных атаковали полицейский участок-4

Это уже не первая подобная атака за год. Но если в апреле за нападением стояли подростки, которые просто вымещали злобу за введенные ограничения из-за коронавируса, то на сейчас злоумышленники целенаправленно охотились на представителей правопорядка.  

# Нападение # Фотофакт

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