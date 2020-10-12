В Париже более 40 неизвестных атаковали полицейский участок

Новости Франции. В Париже начали расследование по факту нападения на полицейский участок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавшие разбили окна участка и повредили автомобили, стоящие на парковке. К счастью, никто из правоохранителей не пострадал. Злоумышленникам удалось скрыться.

Это уже не первая подобная атака за год. Но если в апреле за нападением стояли подростки, которые просто вымещали злобу за введенные ограничения из-за коронавируса, то на сейчас злоумышленники целенаправленно охотились на представителей правопорядка.