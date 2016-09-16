В Париже акции протеста против реформы трудового законодательства завершились столкновениями с полицией

Новости Франции. Многотысячные акции протеста в Париже завершились ожесточенными столкновениями. Профсоюзы организовали демонстрацию, которая, как было объявлено, завершит уличный этап борьбы с правительственной реформой трудового законодательства.

Далее отмены нового кодекса будут добиваться через суд.

В полицию летели камни, коктейли Молотова, стулья уличных кафе. В столкновениях пострадали 8 человек, пятеро из которых – правохранители. Задержано 15 участников беспорядков.

Этот конфликт начался в марте, когда правительство объявило о реформе кодекса законов о труде.

Он узаконивает сверхурочную работу без дополнительной оплаты. Кроме того, теперь легче будет уволить работника, а мнение профсоюза при этом можно не учитывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.