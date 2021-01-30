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В Париже +9, в Варшаве -2. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 февраля

30 января 2021 13:59
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В столице любви синоптики обещают сплошную облачность и дождь, столбик термометра в Париже покажет +9°С, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В Париже +9, в Варшаве -2. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 февраля-1

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

В Вене + 3°С и ясно. В Риме возможен дождь и 11 градусов тепла. Плюс 11°С обещают и в Мадриде. Здесь также возможен дождь.  

В Париже +9, в Варшаве -2. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 февраля-4

В столице Болгарии +7°С, без осадков. Не обещают осадков и в Анкаре, где температура поднимется до +6°С. В Афинах возможен дождь, но значительно теплее: здесь обещают 16 градусов тепла.   

В Париже +9, в Варшаве -2. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 февраля-7

На контрасте – Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге минус 1°С, в Вильнюсе также минус 1°С и небольшой снег.  

В Париже +9, в Варшаве -2. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 февраля-10

В Варшаве минус 2°С, в Киеве чуть прохладнее – минус 4°С. в Москве ожидается минус 7°С.  

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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