В Париже +9, в Варшаве -2. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 февраля

В столице любви синоптики обещают сплошную облачность и дождь, столбик термометра в Париже покажет +9°С, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

В Вене + 3°С и ясно. В Риме возможен дождь и 11 градусов тепла. Плюс 11°С обещают и в Мадриде. Здесь также возможен дождь.