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В Париже +9, в Москве -3. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 декабря

12 декабря 2020 20:16
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В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +9°C. В Вене +4°C, без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме также без осадков, солнечно и +11°C. До +9°C в Мадриде. Здесь по прогнозу дождь.

Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Париже +9, в Москве -3. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 декабря-1

Сильный дождь и +6°C обещают в столице Болгарии. Дождь также ожидается и в Анкаре, температура поднимется до +9°C. В Афинах теплее: здесь обещают 15 градусов тепла.

В Париже +9, в Москве -3. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 декабря-4

В Париже +9, в Москве -3. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 декабря-6

На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге -1°C и снег, в Вильнюсе +1°C, без осадков. В Варшаве 2 градуса тепла, в Киеве на градус ниже и дождь. В Москве без осадков, температура воздуха -3°C.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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