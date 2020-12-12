В Париже +9, в Москве -3. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 декабря

В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +9°C. В Вене +4°C, без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме также без осадков, солнечно и +11°C. До +9°C в Мадриде. Здесь по прогнозу дождь.
Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Сильный дождь и +6°C обещают в столице Болгарии. Дождь также ожидается и в Анкаре, температура поднимется до +9°C. В Афинах теплее: здесь обещают 15 градусов тепла.
На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге -1°C и снег, в Вильнюсе +1°C, без осадков. В Варшаве 2 градуса тепла, в Киеве на градус ниже и дождь. В Москве без осадков, температура воздуха -3°C.