В Париже +9, в Москве -3. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 декабря

В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +9°C. В Вене +4°C, без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме также без осадков, солнечно и +11°C. До +9°C в Мадриде. Здесь по прогнозу дождь. Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сильный дождь и +6°C обещают в столице Болгарии. Дождь также ожидается и в Анкаре, температура поднимется до +9°C. В Афинах теплее: здесь обещают 15 градусов тепла.