В Панаме продолжаются протесты из-за высоких цен на топливо и продукты

Профсоюзы, учителя и общественные организации заблокировали основные дороги столицы страны, несмотря на то, что накануне заключили с правительством договор о прекращении забастовки при условии, если власти установят потолок цен на топливо. Но затем организаторы протестов заявили, что подписали соглашение под давлением. И вновь вывели людей на улицы, пообещав, что продолжат блокировки основных шоссе до тех пор, пока правительство не представит план выхода из кризиса.