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В Панаме продолжаются протесты из-за высоких цен на топливо и продукты

19 июля 2022 08:48
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Новости Панамы. В Панаме продолжаются массовые акции протеста против неуправляемого роста цен на топливо и продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Панаме продолжаются протесты из-за высоких цен на топливо и продукты-1

Профсоюзы, учителя и общественные организации заблокировали основные дороги столицы страны, несмотря на то, что накануне заключили с правительством договор о прекращении забастовки при условии, если власти установят потолок цен на топливо. Но затем организаторы протестов заявили, что подписали соглашение под давлением. И вновь вывели людей на улицы, пообещав, что продолжат блокировки основных шоссе до тех пор, пока правительство не представит план выхода из кризиса.

# Акции протеста # Фотофакт

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