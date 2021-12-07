В Панаме ликвидировали две банды, которые поставляли наркотики в Америку и страны Персидского залива

Новости Панамы. В Панаме в ходе крупной спецоперации ликвидированы две крупные банды, занимающиеся поставкой наркотиков в Центральную Америку и страны Персидского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего было задержано около 60 человек, и конфисковано более 10 млн долларов. По сообщению полиции, это самая крупная наркогруппировка в Карибском бассейне. В ее поимке помогали полицейские из Колумбии, Коста-Рики и США