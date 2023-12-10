В палестино-израильском конфликте погибли более 19 тысяч человек за 2 месяца

К ситуации на Ближнем Востоке. Несколько дней подряд его самой горячей точкой остается Хан-Юнис – южный город сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К ситуации на Ближнем Востоке. Несколько дней подряд его самой горячей точкой остается Хан-Юнис – южный город сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявил премьер Израиля, военная операция там продлится еще три-четыре недели. Именно на этой территории, по мнению израильских властей, скрывается руководство ХАМАС. Армия обороны Израиля, как и прежде, пытается расширить зону контроля.
В результате авиаударов по городу 9 декабря разрушены 7 жилых домов. Еще больше обострилась проблема с работоспособностью больниц. Они просто не в силах оказать помощь всем пострадавшим. За два месяца ожесточенных боев жертвами палестино-израильского конфликта стали свыше 19 тысяч человек.