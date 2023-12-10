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В палестино-израильском конфликте погибли более 19 тысяч человек за 2 месяца

10 декабря 2023 08:13
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К ситуации на Ближнем Востоке. Несколько дней подряд его самой горячей точкой остается Хан-Юнис – южный город сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В палестино-израильском конфликте погибли более 19 тысяч человек за 2 месяца-1

Как заявил премьер Израиля, военная операция там продлится еще три-четыре недели. Именно на этой территории, по мнению израильских властей, скрывается руководство ХАМАС. Армия обороны Израиля, как и прежде, пытается расширить зону контроля.

В палестино-израильском конфликте погибли более 19 тысяч человек за 2 месяца-4

В результате авиаударов по городу 9 декабря разрушены 7 жилых домов. Еще больше обострилась проблема с работоспособностью больниц. Они просто не в силах оказать помощь всем пострадавшим. За два месяца ожесточенных боев жертвами палестино-израильского конфликта стали свыше 19 тысяч человек.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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