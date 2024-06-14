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В Палестине оценили ущерб государству из-за военной операции Израиля

14 июня 2024 07:48
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Экономика Палестины каждый день теряет около 20 миллионов долларов. Это происходит вследствие военной операции Израиля и полной остановки производства в секторе Газа и частичной – на западном берегу Иордана, рассказали в программе Новости «24 часа».

В Палестине оценили ущерб государству из-за военной операции Израиля-1

По данным правительства страны, израильская агрессия вывела из строя все движущие силы экономики и стала беспрецедентным комплексным ударом. Как ожидается, к концу этого года ВВП потеряет 10 %. В свою очередь эксперты ООН подсчитали, что более 300 тысяч тонн отходов в секторе Газа создают катастрофические риски для здоровья людей. Публикация ближневосточного агентства ООН – для помощи палестинским беженцам – сопровождается фотографиями с изображением детей, которые находятся на мусорной свалке.

# Международная политика

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