В Палате общин британского парламента приняли законопроект о Brexit

Новости Великобритании. В третьем, финальном чтении, приняла Палата общин британского парламента законопроект о Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Билль предусматривает исключение Европейского суда из процесса подготовки и применения законов в Великобритании, а также отмену закона «О Европейском сообществе» 1972 года. Теперь законопроект поступит в Палату лордов, где его также будут рассматривать в трех чтениях.