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В Палате общин британского парламента приняли законопроект о Brexit

18 января 2018 16:42
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Новости Великобритании. В третьем, финальном чтении, приняла Палата общин британского парламента законопроект о Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате общин британского парламента приняли законопроект о Brexit-1

Билль предусматривает исключение Европейского суда из процесса подготовки и применения законов в Великобритании, а также отмену закона «О Европейском сообществе» 1972 года. Теперь законопроект поступит в Палату лордов, где его также будут рассматривать в трех чтениях.

В Палате общин британского парламента приняли законопроект о Brexit-4

# Европейский союз # Фотофакт

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