В Пакистане возросло число жертв нападения на отель

Новости Пакистана. В списке погибших уже пять граждан. Среди жертв три сотрудника сил безопасности отеля, служащий гостиницы и представитель ВМС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в минувшие выходные в городе Гвадар на юге страны. На гостиницу напали трое вооруженных боевиков сепаратистской группировки, которая уже взяла на себя ответственность за атаку.