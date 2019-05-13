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В Пакистане возросло число жертв нападения на отель

13 мая 2019 08:20
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Новости Пакистана. В списке погибших уже пять граждан. Среди жертв три сотрудника сил безопасности отеля, служащий гостиницы и представитель ВМС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане возросло число жертв нападения на отель-1

Инцидент произошел в минувшие выходные в городе Гвадар на юге страны. На гостиницу напали трое вооруженных боевиков сепаратистской группировки, которая уже взяла на себя ответственность за атаку.

В Пакистане возросло число жертв нападения на отель-4

Стражи порядка экстренно эвакуировали постояльцев и служащих гостиницы, после чего провели операцию по зачистке. Всех злоумышленников ликвидировали.

# Теракт # Фотофакт

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