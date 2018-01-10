Прямой эфир

В Пакистане у здания правительства прогремел мощный взрыв: погибли шесть человек, из них четверо – полицейские

10 января 2018 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. В Пакистане прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бомба была активирована у правительственного здания в Кветте как раз в тот момент, когда сотрудники правоохранительных органов возвращались с боевого дежурства.

В Пакистане у здания правительства прогремел мощный взрыв: погибли шесть человек, из них четверо – полицейские-1

Предположительно, нападение совершил террорист-смертник. В результате атаки погибли шесть человек, из них четверо – полицейские. Еще около 20 раненых доставлены в больницу. Ответственность за произошедшее взяла на себя действующая в Пакистане террористическая группировка.

# Фотофакт # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Оползни и наводнения обрушились на Калифорнию: кадры с места ЧП
10 января 2018 08:06

Оползни и наводнения обрушились на Калифорнию: кадры с места ЧП

После продолжительной болезни скончался актёр Михаил Державин
10 января 2018 07:25

После продолжительной болезни скончался актёр Михаил Державин

Беларусь представит свой туристический потенциал на форуме в Китае
10 января 2018 07:20

Беларусь представит свой туристический потенциал на форуме в Китае