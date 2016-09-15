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В Пакистане столкнулись пассажирский и товарный поезда: 6 человек погибли, около 150 ранены

15 сентября 2016 07:30
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Новости Пакистана. В Пакистане столкнулись два поезда. Шесть человек погибли, около полутора сотен пострадали. Инцидент произошел в районе города Мултан. Грузовой состав врезался в пассажирский.

В результате четыре вагона скоростного поезда перевернулись.

По данным местных властей товарный состав, согласно расписанию, не должен был находиться на железнодорожных путях. Спасатели извлекли из вагонов всех людей. Состояние десяти из пострадавших вызывает опасения. Все они направлены в местную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария

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