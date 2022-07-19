В Пакистане при крушении пассажирского катера погибли 20 человек

Новости Пакистана. 20 человек погибли, еще 30 пропали без вести при крушении пассажирского катера в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство жертв – женщины и дети. Всего в момент ЧП на нем находились более 100 человек. Поиском выживших занимаются 35 спасателей. По заявлению властей, трагедия произошла из-за того, что владелец судна взял на борт больше людей, чем оно могло выдержать.