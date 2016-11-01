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В Пакистане от взрывов во время утилизации нефтяного танкера погибли 7 человек

01 ноября 2016 13:25
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Новости Пакистана. 7 человек погибли, более 40 пострадали, еще 30 числятся пропавшими без вести в результате серии взрывов на заводе по утилизации танкеров в Пакистане.

По предварительным данным инцидент произошел на нефтяном судне во время работы с газосварочным аппаратом.

В момент происшествия на танкере находились более 100 человек.

Сейчас экстренные службы ведут спасательные работы, но они осложнены вспыхнувшим пожаром, который быстро распространяется, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

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