В Пакистане от взрывов во время утилизации нефтяного танкера погибли 7 человек

Новости Пакистана. 7 человек погибли, более 40 пострадали, еще 30 числятся пропавшими без вести в результате серии взрывов на заводе по утилизации танкеров в Пакистане.

По предварительным данным инцидент произошел на нефтяном судне во время работы с газосварочным аппаратом.

В момент происшествия на танкере находились более 100 человек.

Сейчас экстренные службы ведут спасательные работы, но они осложнены вспыхнувшим пожаром, который быстро распространяется, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.