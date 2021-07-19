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В Пакистане из-за столкновения автобуса с трейлером погибли 27 человек

19 июля 2021 15:34
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Новости Пакистана. Смертельная авария в пакистанской провинции Пенджаб. В результате столкновения автобуса с трейлером погибли 27 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане из-за столкновения автобуса с трейлером погибли 27 человек-1

В списке пострадавших, по различным данным, от 30 до 70 пассажиров. Не исключается, что число жертв может возрасти. Согласно предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя автобуса. Он нарушил правила движения и на большой скорости врезался в грузовик. На месте происшествия работают экстренные службы. Некоторые пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Ведется расследование.

# Авария # Фотофакт

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