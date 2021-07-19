В Пакистане из-за столкновения автобуса с трейлером погибли 27 человек

Новости Пакистана. Смертельная авария в пакистанской провинции Пенджаб. В результате столкновения автобуса с трейлером погибли 27 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке пострадавших, по различным данным, от 30 до 70 пассажиров. Не исключается, что число жертв может возрасти. Согласно предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя автобуса. Он нарушил правила движения и на большой скорости врезался в грузовик. На месте происшествия работают экстренные службы. Некоторые пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Ведется расследование.