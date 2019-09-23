В Пакистане автобус врезался в холм: 26 человек погибли

Новости Пакистана. В Пакистане выясняют обстоятельства жуткого ДТП, жертвами которого стали 26 человек, еще 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла на севере страны. Пассажирский автобус врезался в холм. Среди погибших есть женщины и дети. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Расследование продолжается.