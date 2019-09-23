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В Пакистане автобус врезался в холм: 26 человек погибли

23 сентября 2019 08:40
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Новости Пакистана. В Пакистане выясняют обстоятельства жуткого ДТП, жертвами которого стали 26 человек, еще 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане автобус врезался в холм: 26 человек погибли-1

Авария произошла на севере страны. Пассажирский автобус врезался в холм. Среди погибших есть женщины и дети. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Расследование продолжается.

В Пакистане автобус врезался в холм: 26 человек погибли-4

В Пакистане автобус врезался в холм: 26 человек погибли-6

# Авария # Фотофакт

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