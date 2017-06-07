В ожидании дохода около $153 млн: Малайзия вводит туристический налог

Новости Малайзии. Малайзия вводит туристический налог. Новшество начнет действовать с 1 августа и коснется лишь постояльцев гостиниц. Причем платить будут как иностранцы, так и граждане страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, проживание в пятизвездочном отеле обойдется примерно в 5 долларов. Вдвое дешевле обойдутся четыре звезды. Чуть больше доллара составит налог за проживание в трехзвездочных отелях.

Власти страны ожидают, что доход может составить около 153 миллионов долларов, в случае если гостиничный фонд будет заполнен на 60%.