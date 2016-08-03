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В ответ на действия США Северная Корея провела испытания ракет средней дальности

03 августа 2016 09:06
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Новости Северной Кореи. Северная Корея провела новые испытания ракеты средней дальности. Баллистический снаряд был запущен со стартовой площадки в одной из внутренних областей КНДР и поразил условную морскую цель на расстоянии в 600 километров.

С протестами по этому поводу уже выступили японцы и южнокорейцы. Вместе с тем, нынешний пуск был реакцией Пхеньяна на решение Соединенных Штатов разместить в Южной Корее систему противоракетной обороны.

Тысячи южан уже третью неделю проводят круглосуточный марафон протеста. Они твердо уверены, что американская ПРО сделает их жизнь не безопаснее, но, напротив, тревожнее. Нынешние ракетные испытания подтверждают, что у этих тревог есть основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Северн

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