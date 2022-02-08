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В Оттаве протестующие перекрыли мост между Канадой и США

08 февраля 2022 09:58
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Новости Канады. Протестующие Оттавы перекрыли мост между Канадой и США. Движение по мосту Амбассадор почти полностью остановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Оттаве протестующие перекрыли мост между Канадой и США-1

Дорожную артерию перегородили фурами, пикапами и легковыми автомобилями. Амбассадор – самая загруженная дорога из Канады в Штаты, поэтому движение в срочном порядке пытаются восстановить сотрудники полиции, прибывшие на место. Канадские протесты против ковидных ограничений продолжаются с 29 января.  

# Коронавирус # Фотофакт

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