В Оттаве протестующие перекрыли мост между Канадой и США

Новости Канады. Протестующие Оттавы перекрыли мост между Канадой и США. Движение по мосту Амбассадор почти полностью остановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорожную артерию перегородили фурами, пикапами и легковыми автомобилями. Амбассадор – самая загруженная дорога из Канады в Штаты, поэтому движение в срочном порядке пытаются восстановить сотрудники полиции, прибывшие на место. Канадские протесты против ковидных ограничений продолжаются с 29 января.