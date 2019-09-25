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В отношении Дональда Трампа началась процедура импичмента

25 сентября 2019 08:13
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Новости США. Палата представителей американского конгресса заявила о начале процедуры импичмента президента. С 25 сентября шесть комитетов приступят к расследованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отношении Дональда Трампа началась процедура импичмента-1

Дональда Трампа обвиняют в попытке устранить своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах – Джозефа Байдена. Якобы в ходе телефонного разговора американский президент пригрозил Владимиру Зеленскому приостановить финансовую помощь Украине, если Киев откажется проводить расследование, связанное с бывшим вице-президентом США и его сыном.

В отношении Дональда Трампа началась процедура импичмента-4

Трамп все обвинения отрицает. Он уже распорядился опубликовать полную стенограмму его июльского телефонного разговора с главой Украины.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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