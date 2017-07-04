В отеле Техаса стрельба: постояльцы и персонал отеля эвакуированы

Новости США. Стрельба в американском Техасе. ЧП произошло в одном из гостиничных номеров. На место инцидента прибыла полиция, все постояльцы и персонал отеля эвакуированы, само здание оцеплено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывшего стрельбу удалось задержать. Как выяснилось, между мужчиной и потерпевшей произошел конфликт, в результате которого преступник открыл огонь. Женщина получила ранения, ее жизни ничего не угрожает, однако она находится под наблюдением медиков.