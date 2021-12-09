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В ООН призвали страны отменить или минимизировать односторонние санкции

09 декабря 2021 08:50
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Односторонние санкции наносят непоправимый ущерб самым уязвимым слоям населения. Такое заявление сделали в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ООН призвали страны отменить или минимизировать односторонние санкции-1

Именно женщины и дети, инвалиды, беженцы и все малоимущие слои населения, которые нуждаются в социальной и гуманитарной помощи, страдают от санкций больше всего. Также в организации подчеркнули, что государства, которые находятся под санкциями, в разной степени сталкиваются с дефицитом самого необходимого: воды, мыла, продовольствия и лекарств.  

В ООН призвали страны, которые вводят односторонние санкции, отменить или минимизировать их, чтобы избежать негативного воздействия на права человека.  

# Санкции # Фотофакт

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