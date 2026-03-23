В ООН предрекли гуманитарную катастрофу из-за конфликта на Ближнем Востоке

Организация Объединенных Наций бьет тревогу. Кризис на Ближнем Востоке, который приобретает все более угрожающие масштабы и который уже «перекроил» мировой энергетический рынок, запускает еще одну опасную «волну». И «волна» эта накроет, как всегда, самые уязвимые слои населения. Речь о грядущем гуманитарном кризисе, который коснется государств далеко за пределами эпицентра войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за военных действий на Ближнем Востоке и, как следствие, нарушения логистики в открытом море застряли около 70 тысяч тонн пшеницы и консервов, заявляет в интервью Financial Times представитель Всемирной продовольственной программы ООН. И добавляет: если нынешние перебои с поставками продлятся хотя бы до июня, то к 318 миллионам, испытывающим острую нехватку продовольствия, добавятся еще 45. Таким образом, масштабы мирового голода пробьют и без того исторический потолок.

Чтобы понять, насколько эта опасность реальна, достаточно взглянуть на карту Африки, население которой в этой ситуации оказалось «под прицелом». Суда с продуктами вынуждены отказаться от маршрутов, например, в Красном море и идти в обход континента через мыc Доброй Надежды. А это дополнительные недели и месяцы ожидания.

Причем оценка масштабов голода кардинально разнится даже внутри подразделений ООН. Так, в Продовольственной и сельскохозяйственной организации заявляют, что в 2025 году, еще до начала ближневосточного конфликта, на планете недоедали около 735 миллионов человек, а это более 9 % населения Земли. Таким образом, «пока мировое сообщество не может справиться с голодом», – утверждают в ФАО и обозначают топ самых проблемных регионов и стран – это сектор Газа, Судан, Южный Судан, Мали и Гаити. При этом, если динамика сократится, в том числе и с учетом нового ближневосточного триггера, к 2030-му количество недоедающих превысит полмиллиарда человек, а 60 % из них будут жить в Африке.

И все это большая и страшная иллюстрация той чудовищной цены, которую вынуждены платить ни в чем не повинные люди за геополитические и военные амбиции тех, кто считает себя сильными мира сего. И в этом контексте вопрос продовольственной безопасности, вне всяких сомнений, политический и стратегический.

Конечно, фраза, что завтра поставим на стол, звучит банально, когда в магазине большой выбор продуктов, но объясните это тем, кто сегодня страдает от голода или становится заложником ситуации, когда в его государство просто не могут доставить продовольствие.