Прямой эфир

В ООН потребовали от Латвии оставить в покое советские памятники

30 сентября 2022 20:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. Комитет ООН по правам человека потребовал у Латвии остановить снос памятников советским героям. Поскольку они представляют культурную ценность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ООН потребовали от Латвии оставить в покое советские памятники-1

Соответствующее письмо было направлено в МИД страны. Реакции с латвийской стороны пока не последовало. Стоит отметить, что ранее депутаты от «Русского союза Латвии» уже обращались с жалобой в ООН. Конкретное решение в организации не приняли. Однако на время разбирательств приостановить демонтаж все же попросили.

# Памятники # Новости Латвии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Британии растёт число голодающих детей
30 сентября 2022 20:14

В Британии растёт число голодающих детей

В Еврокомиссии предложили не принимать заявки на визы от россиян
30 сентября 2022 20:13

В Еврокомиссии предложили не принимать заявки на визы от россиян

В Кремле подписали договоры о вхождении новых территорий в состав России
30 сентября 2022 16:50

В Кремле подписали договоры о вхождении новых территорий в состав России