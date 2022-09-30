В ООН потребовали от Латвии оставить в покое советские памятники

Соответствующее письмо было направлено в МИД страны. Реакции с латвийской стороны пока не последовало. Стоит отметить, что ранее депутаты от «Русского союза Латвии» уже обращались с жалобой в ООН. Конкретное решение в организации не приняли. Однако на время разбирательств приостановить демонтаж все же попросили.