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В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин

14 ноября 2023 12:33
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Член Института ООН по исследованию вопросов разоружения (ЮНИДИР) Марк Хизней считает, что Украина нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что существуют доказательства применения противопехотных мин в Донбассе. По информации Human Rights Watch, в Изюме украинские войска использовали «кассетные снаряды», в связи с чем погибло и пострадало мирное население.

Украинские представители на встрече в рамках Оттавской конвенции отрицают использование такого оружия. Ранее российское постоянное представительство при ООН передало информацию о том, что Украина использовала противопехотные мины в отношении мирного населения Донбасса.

# Оружие и боеприпасы

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