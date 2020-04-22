В Оклахоме выпал град размером с мячик для пинг-понга

Новости США. Град размером с мяч для пинг-понга обрушился на американский штат Оклахома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее всего пострадал город Элк-Сити. Ледяные шары, достигавшие 5 сантиметров в диаметре, повредили крыши десятков домов, а также сотни автомобилей.