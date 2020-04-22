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В Оклахоме выпал град размером с мячик для пинг-понга

22 апреля 2020 14:45
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Новости США. Град размером с мяч для пинг-понга обрушился на американский штат Оклахома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Оклахоме выпал град размером с мячик для пинг-понга-1

Сильнее всего пострадал город Элк-Сити. Ледяные шары, достигавшие 5 сантиметров в диаметре, повредили крыши десятков домов, а также сотни автомобилей.

В Оклахоме выпал град размером с мячик для пинг-понга-4

Сильным ветром были повалены деревья. Из-за обрывов на линиях электропередачи многие местные жители остались без электричества. 

В Оклахоме выпал град размером с мячик для пинг-понга-7

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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