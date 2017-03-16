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В одном из терминалов крупной нефтяной компании Мексики прогремел сильный взрыв

16 марта 2017 08:19
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Новости Мексики. Сильный взрыв прогремел в Мексике. ЧП произошло в одном из терминалов крупной нефтяной компании.

В одном из терминалов крупной нефтяной компании Мексики прогремел сильный взрыв-1

По имеющейся информации, о жертвах пока данных нет, а вот около десяти человек серьезно ранены.

В одном из терминалов крупной нефтяной компании Мексики прогремел сильный взрыв-4

Сейчас им оказывается медицинская помощь,

а на предприятии пытаются установить причину произошедшего.

Отмечается, что компании нанесен большой материальный ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв # Взрыв

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