В одном из терминалов крупной нефтяной компании Мексики прогремел сильный взрыв

Новости Мексики. Сильный взрыв прогремел в Мексике. ЧП произошло в одном из терминалов крупной нефтяной компании.
Новости Мексики. Сильный взрыв прогремел в Мексике. ЧП произошло в одном из терминалов крупной нефтяной компании.
По имеющейся информации, о жертвах пока данных нет, а вот около десяти человек серьезно ранены.
Сейчас им оказывается медицинская помощь,
а на предприятии пытаются установить причину произошедшего.
Отмечается, что компании нанесен большой материальный ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.