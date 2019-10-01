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В одном из ТЦ в Финляндии мужчина напал на студентов с мечом: есть погибший

01 октября 2019 14:17
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Новости Финляндии. Нападение на студентов в Финляндии. Инцидент произошел в городе Куопио в восточной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из ТЦ в Финляндии мужчина напал на студентов с мечом: есть погибший-1

Злоумышленник вошел в торговый центр, где располагались временные учебные аудитории, и бросился на людей. По некоторым данным, мужчина был вооружен мечом. В результате происшествия погиб один человек. Еще около 10 были госпитализированы. За жизнь двоих пострадавших сейчас борются медики. Чтобы задержать нападавшего, правоохранителям пришлось применить оружие. Следователи пытаются выяснить мотивы атаки.

В одном из ТЦ в Финляндии мужчина напал на студентов с мечом: есть погибший-4

В одном из ТЦ в Финляндии мужчина напал на студентов с мечом: есть погибший-6

# Нападение # Фотофакт

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