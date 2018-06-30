В одном из ресторанов Китая взорвался резервуар с газом: погибли два человека

Новости Китая. Взрыв в одном из ресторанов Китая: погибли два человека, еще шестеро получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной трагедии стал разорвавшийся от давления резервуар с газом. На месте происшествия работают пожарные расчеты и спасатели.