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В одном из ресторанов Китая взорвался резервуар с газом: погибли два человека

30 июня 2018 12:40
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Новости Китая. Взрыв в одном из ресторанов Китая: погибли два человека, еще шестеро получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из ресторанов Китая взорвался резервуар с газом: погибли два человека-1

Причиной трагедии стал разорвавшийся от давления резервуар с газом. На месте происшествия работают пожарные расчеты и спасатели.

В одном из ресторанов Китая взорвался резервуар с газом: погибли два человека-4

Пострадавшие госпитализированы. Врачи утверждают, что их жизням ничто не угрожает. Полиция выясняет причины случившегося.

# Взрыв # Фотофакт

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