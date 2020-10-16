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В общественный транспорт Москвы перестанут пускать пассажиров без маски

16 октября 2020 12:51
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Новости России. Без масок вход запрещен: с 16 октября в Москве граждан без индивидуальных средств защиты перестанут пускать в общественный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общественный транспорт Москвы перестанут пускать пассажиров без маски-1

Запрет коснется всех пассажиров, даже в случае, если они уже оплатили поездку. Соответствующее распоряжение выпустил Роспотребнадзор.

В общественный транспорт Москвы перестанут пускать пассажиров без маски-4

Контроль за соблюдением новых правил усилят. Проверки, к которым привлекут сотрудников правоохранительных органов, будут проводиться чаще.

В общественный транспорт Москвы перестанут пускать пассажиров без маски-7

Масочно-перчаточный режим начал действовать в Москве 12 мая. За нарушение правил предусмотрен штраф.

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# Коронавирус # Фотофакт

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