В общественный транспорт Москвы перестанут пускать пассажиров без маски

Новости России. Без масок вход запрещен: с 16 октября в Москве граждан без индивидуальных средств защиты перестанут пускать в общественный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрет коснется всех пассажиров, даже в случае, если они уже оплатили поездку. Соответствующее распоряжение выпустил Роспотребнадзор.