В общественный транспорт Москвы перестанут пускать пассажиров без маски

Новости России. Без масок вход запрещен: с 16 октября в Москве граждан без индивидуальных средств защиты перестанут пускать в общественный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Без масок вход запрещен: с 16 октября в Москве граждан без индивидуальных средств защиты перестанут пускать в общественный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запрет коснется всех пассажиров, даже в случае, если они уже оплатили поездку. Соответствующее распоряжение выпустил Роспотребнадзор.
Контроль за соблюдением новых правил усилят. Проверки, к которым привлекут сотрудников правоохранительных органов, будут проводиться чаще.
Масочно-перчаточный режим начал действовать в Москве 12 мая. За нарушение правил предусмотрен штраф.
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