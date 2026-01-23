В ОАЭ обсудят отказ Киева от территорий в обмен на деньги – Corriere della Sera

На переговорах в Абу-Даби планируется обсуждение документов, предлагающих отказ Украины от части своих территорий в обмен на финансовую помощь в размере 800 миллиардов долларов и гарантии безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итальянскую газету Corriere della sera.

Один из этих пунктов касается полного вывода украинских вооруженных сил из Донбасса.

Курировать финансирование будет глава BlackRock Ларри Финк, а гарантии безопасности предоставят США и европейские страны.

При этом президент Финляндии Александр Стубб отметил, что в настоящее время проект по восстановлению Украины существует только на бумаге.

Ранее президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, на которых обсуждались вопросы урегулирования конфликта.

Уиткофф представил Путину Грюнбаума, участвующего в переговорах впервые

Было достигнуто соглашение о проведении 23 января в Абу-Даби заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, на котором российскую делегацию возглавит Игорь Костюков.

Фото: kremlin.ru