В Нью-Йорке строительный кран упал на мост через Гудзон

Новости США. В американском Нью-Йорке на мост с шестиполосным движением рухнул строительный кран, что привело к гибели одного человека. Ещё пятеро пострадали. В администрации мегаполиса этот инцидент назвали настоящей «катастрофой городского масштаба».

Кстати, подъёмное устройство обрушилось в час пик. И то, что пострадало мало человек – лишь счастливая случайность. Сам кран рассыпался, словно конструктор, и перегородил на движение через Гудзон на часы.

В результате ЧП сильно повредилась опора моста. Специалисты сейчас оценивают, в каком она состоянии. Не исключено, что переправу придётся закрыть на ремонт. А это может привести к серьёзным пробкам на дорогах Большого Яблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.