В Нью-Йорке при обрушении многоуровневой парковки погиб человек, пятеро пострадали

Новости США. Один человек погиб, пятеро получили ранения при обрушении многоуровневой парковки в центре Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключено, что под завалами еще могут оставаться люди.
Новости США. Один человек погиб, пятеро получили ранения при обрушении многоуровневой парковки в центре Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключено, что под завалами еще могут оставаться люди.
Спасатели не могли сразу приступить к работе, так как был большой риск обрушения оставшихся конструкций. В целях безопасности были эвакуированы все находящиеся в соседних зданиях. Пока неизвестно, что послужило причиной ЧП.
Но следователи уже выяснили, что Департаментом строительства Нью-Йорка в свое время было выявлено 45 нарушений при ее возведении. При этом были обнаружены дефекты бетона.