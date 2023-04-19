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В Нью-Йорке при обрушении многоуровневой парковки погиб человек, пятеро пострадали

19 апреля 2023 08:38
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Новости США. Один человек погиб, пятеро получили ранения при обрушении многоуровневой парковки в центре Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключено, что под завалами еще могут оставаться люди. 

В Нью-Йорке при обрушении многоуровневой парковки погиб человек, пятеро пострадали-1

Спасатели не могли сразу приступить к работе, так как был большой риск обрушения оставшихся конструкций. В целях безопасности были эвакуированы все находящиеся в соседних зданиях. Пока неизвестно, что послужило причиной ЧП.

В Нью-Йорке при обрушении многоуровневой парковки погиб человек, пятеро пострадали-4

Но следователи уже выяснили, что Департаментом строительства Нью-Йорка в свое время было выявлено 45 нарушений при ее возведении. При этом были обнаружены дефекты бетона. 

# ЧП # Новости США # Фотофакт

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