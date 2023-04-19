В Нью-Йорке при обрушении многоуровневой парковки погиб человек, пятеро пострадали

Новости США. Один человек погиб, пятеро получили ранения при обрушении многоуровневой парковки в центре Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключено, что под завалами еще могут оставаться люди.

Спасатели не могли сразу приступить к работе, так как был большой риск обрушения оставшихся конструкций. В целях безопасности были эвакуированы все находящиеся в соседних зданиях. Пока неизвестно, что послужило причиной ЧП.