В Нью-Йорке открывается 75-ая сессия Генассамблеи ООН

Официальное открытие 75-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится 15 сентября в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первые дни делегаты будут решать в основном процедурные вопросы.

Пандемия внесла свои коррективы в работу. Большинство мировых лидеров в 2020 году на встречу не прилетит. Главы государств заранее запишут свои видеопослания человечеству, которые в течение недели будут транслировать из штаб-квартиры ООН.