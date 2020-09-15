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В Нью-Йорке открывается 75-ая сессия Генассамблеи ООН

15 сентября 2020 06:17
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Официальное открытие 75-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится 15 сентября в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первые дни делегаты будут решать в основном процедурные вопросы.

В Нью-Йорке открывается 75-ая сессия Генассамблеи ООН-1

Пандемия внесла свои коррективы в работу. Большинство мировых лидеров в 2020 году на встречу не прилетит. Главы государств заранее запишут свои видеопослания человечеству, которые в течение недели будут транслировать из штаб-квартиры ООН.

В Нью-Йорке открывается 75-ая сессия Генассамблеи ООН-4

21 сентября, за день до начала общеполитических дебатов, в штаб-квартире организуют встречу высокого уровня – также виртуальную. Главной ее темой станут многосторонние отношения.

# ООН # Фотофакт

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