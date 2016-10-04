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В Нью-Йорке начинается голосование по кандидатуре генсека ООН

04 октября 2016 10:20
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Новости США. В Нью-Йорке начинается тайное голосование по кандидатуре 9-го генерального секретаря ООН, который должен сменить уходящего Пан Ги Муна, отработавшего в этой должности 10 лет.

Вероятнее всего, генсеком станет женщина.

Среди фаворитов две уроженки Болгарии: директор ЮНЕСКО Бокова и еврокомиссар Георгиева.

Всего же на пост генсека претендуют 10 человек.

Выбирать из них самого достойного будут 15 стран-членов Совета Безопасности, при этом 5 из них, которые состоят в Совбезе на постоянной основе, имеют право применить вето в ходе голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ООН

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