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В Нью-Йорке мужчина с мачете напал на полицейских. Что известно о задержанном?

02 января 2023 11:19
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Новости США. Мужчина с мачете напал на полицейских в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители доставлены в больницу.

В Нью-Йорке мужчина с мачете напал на полицейских. Что известно о задержанном?-1

ЧП произошло недалеко от площади Times Square. Нападавший был арестован на месте. Им оказался 19-летний американец. Сейчас полиция устанавливает его связь с террористическими организациями. Мотивы пока неизвестны.

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# Нападение # Новости США # Фотофакт

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