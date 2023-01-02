В Нью-Йорке мужчина с мачете напал на полицейских. Что известно о задержанном?

Новости США. Мужчина с мачете напал на полицейских в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители доставлены в больницу.

ЧП произошло недалеко от площади Times Square. Нападавший был арестован на месте. Им оказался 19-летний американец. Сейчас полиция устанавливает его связь с террористическими организациями. Мотивы пока неизвестны.