В Нью-Йорке мужчина напал на людей с ножом – есть пострадавшие

Нью-Йорк потрясен нападением с ножом на Пенсильванском вокзале – всего в нескольких шагах от «Мэдисон-сквер-гарден», где проходят финальные матчи баскетбольной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате атаки пострадали шесть человек, один – в тяжелом состоянии. Несмотря на усиленную охрану, злоумышленнику удалось совершить нападение – его задержали сразу после инцидента. Личность преступника не раскрывается: следствие изучает записи с камер, выясняя, действовал ли он в одиночку.