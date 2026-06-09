Прямой эфир

В Нью-Йорке мужчина напал на людей с ножом – есть пострадавшие

09 июня 2026 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нью-Йорк потрясен нападением с ножом на Пенсильванском вокзале – всего в нескольких шагах от «Мэдисон-сквер-гарден», где проходят финальные матчи баскетбольной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке мужчина напал на людей с ножом – есть пострадавшие-2

В результате атаки пострадали шесть человек, один – в тяжелом состоянии. Несмотря на усиленную охрану, злоумышленнику удалось совершить нападение – его задержали сразу после инцидента. Личность преступника не раскрывается: следствие изучает записи с камер, выясняя, действовал ли он в одиночку. 

# Новости США

Другие новости рубрики

Все новости
Мощное землетрясение на Филиппинах – 32 человека погибли
08 июня 2026 18:04

Мощное землетрясение на Филиппинах – 32 человека погибли

Партия Пашиняна получила меньше 50% голосов – итоги выборов в Армении
08 июня 2026 17:48

Партия Пашиняна получила меньше 50% голосов – итоги выборов в Армении

Половина поляков негативно оценивают первый год президентства Навроцкого
08 июня 2026 17:28

Половина поляков негативно оценивают первый год президентства Навроцкого