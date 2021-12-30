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В Нью-Йорке любой выход из дома может закончиться в полиции. На невакцинированных проводятся облавы

30 декабря 2021 21:16
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Новости США. Жизнь невакцинированных в Нью-Йорке становится невыносимой. Любой выход из дома, любой поход в магазин и, не дай бог, на какое-либо многолюдное мероприятие может закончиться в полицейском участке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке любой выход из дома может закончиться в полиции. На невакцинированных проводятся облавы-1

Жизнь в крупнейшем мегаполисе США для людей, не сделавших прививки, превратилась в опасный квест. Они ежеминутно могут попасть в засаду, на них проводятся облавы. И если они попались, с ними обращаются как с особо опасными преступниками, не считаясь ни с полом, ни с возрастом. Перед законом все равны, даже если тебе семь лет и ты решил встретиться с другом.

# Коронавирус # Фотофакт

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