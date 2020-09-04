В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу протестующих. Пострадали три человека

Новости США. Акция протеста в американском Нью-Йорке едва не завершилась трагедией. Толпу протестующих протаранил автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается о трех пострадавших. Некоторые митингующие заявляют, что автомобиль был похож на те, в которых передвигаются правоохранители. Однако в полиции опровергли эту информацию.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Ведутся его поиски.