Прямой эфир

В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу протестующих. Пострадали три человека

04 сентября 2020 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Акция протеста в американском Нью-Йорке едва не завершилась трагедией. Толпу протестующих протаранил автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу протестующих. Пострадали три человека-1

Сообщается о трех пострадавших. Некоторые митингующие заявляют, что автомобиль был похож на те, в которых передвигаются правоохранители. Однако в полиции опровергли эту информацию.  

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Ведутся его поиски.   

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почти 1600 заболевших за сутки. В Турции вторая волна коронавируса
03 сентября 2020 09:37

Почти 1600 заболевших за сутки. В Турции вторая волна коронавируса

Иллюзионист поднялся на высоту свыше 7,5 километров на воздушных шарах. Вот как это выглядело
03 сентября 2020 09:30

Иллюзионист поднялся на высоту свыше 7,5 километров на воздушных шарах. Вот как это выглядело

В Южной Корее из-за тайфуна эвакуированы более 2 тысяч человек, отменены сотни авиарейсов
03 сентября 2020 09:07

В Южной Корее из-за тайфуна эвакуированы более 2 тысяч человек, отменены сотни авиарейсов