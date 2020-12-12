В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу протестующих

Новости США. В США протесты едва не закончились трагедией. В Нью-Йорке на Манхэттене автомобиль въехал в толпу демонстрантов. Травмы получили семь человек, некоторых госпитализировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За рулем автомобиля находилась женщина, она не пыталась покинуть место ДТП.

Как выяснилось позже, демонстранты окружили автомобиль и начали стучать по нему. Женщина испугалась, запаниковала и нажала на газ. Обстоятельства произошедшего выясняются.